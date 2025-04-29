Ліквідація наслідків ракетної атаки на Київ. Начальник КМВА скликає Раду оборони міста

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко скликає Раду оборони Києва, щоб обговорити алгоритм дій після того, як ДСНС ліквідувала наслідки російських ударів.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

І додав, що засідання Ради оборони Києва проведуть невідкладно, хоча мер Віталій Кличко зараз не в Україні (він співкерівник Ради).

«Лише напередодні я особисто проводив нараду з головами РДА та відповідальними службами на цю тему. У моменті — ми не маємо розраховувати на когось, якщо місто має ресурси. Мені уривається терпець, що будь-яке планування обмежується лише плануванням. А відповідальні — насправді з префіксом «без»», — наголосив Ткаченко.

Перед публікацією начальника КМВА Київська міська рада написала, що місто компенсує тимчасову оренду житла постраждалим мешканцям Святошинського району, чиє житло зруйноване чи пошкоджене через ракетну атаку 24 квітня.

Станом на 28 квітня надійшло 34 заяви на компенсацію оренди, а на отримання одноразової матеріальної допомоги — майже 600.

«Постраждалі родини одноголосно погодились, що компенсація оренди житла — це найкращий для них вихід. Звісно, у нас є кілька варіантів розміщення людей — і соціальні квартири, і гуртожитки. Утім, люди хочуть проживати недалеко від того місця, де і жили, бо «завʼязані» на дитячих садочках, школах, місцях роботи. І тому не завжди сприймають пропозиції тимчасово переїхати в інші райони», — сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

І додав, що в пошкоджених будинках триває робота: дахи накрили цупким матеріалом, обраховують заміри вибитих вікон тощо.