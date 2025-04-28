У Києві зросла кількість загиблих через російську атаку 24 квітня

Через російську атаку в ніч проти 24 квітня у Києві кількість загиблих зросла до 13 — у лікарні від опіків 28 квітня помер 45-річний чоловік.



Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, у загиблого чоловіка залишилась неповнолітня донька та прийомний 6-річний онук. Їхній будинок повністю зруйнований через російську атаку.





1 5







Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Пресслужба ДСНС

У ніч на 24 квітня російські війська масовано атакували Україну — Київ став основним напрямком удару. По столиці запустили крилаті й балістичні ракети та ударні дрони.

Росіяни прицільно атакували цивільну інфраструктуру Києва та зруйнували багатоповерхівку у Святошинському районі — 87 людей постраждали. Згодом Володимир Зеленський повідомив, що росіяни атакували будинок ракетою з КНДР. У балістичній ракеті, що влучила в київський будинок, містилося щонайменше 116 компонентів, які завозяться до КНДР з-за кордону. Більшість — від американських компаній.

Також фіксували пошкодження й руйнування житлових будинків у Соломʼянському, Голосіївському, Оболонському та Шевченківському районах Києва. Також пошкоджені школа, дитячий садочок, вікна приміщення станції метро, закладів харчування, знищені автомобілі.