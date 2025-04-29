Ціни на світло залишаться незмінними до листопада 2025 року — так постановив уряд

Ціна на електроенергію для населення залишиться незмінною до 31 жовтня 2025 року. Відповідне рішення ухвалив уряд України.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

Буде єдина фіксована ціна для індивідуальних і колективних побутових споживачів — 4,32 грн/кВт*год. «Нічний тариф», якщо встановлений двозонний лічильник, становитиме 2,16 грн/кВт*год.

Міністр енергетики Герман Галущенко пояснив, що уряд вирішив не підвищувати тариф на електроенергію для населення, щоб вона залишалась доступною. Попри важку зиму й масовані російські обстріли, які знищили або пошкодили майже 10 гігават електрогенерації, енергетики активно відновлюють та ремонтують енергосистему по всій країні.