Уряд помʼякшив тариф на світло українцям, які використовують електроопалення

Кабінет міністрів помʼякшив тариф на електроенергію для українців, які користуються електроопаленням.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль з посиланням на рішення Кабміну від 17 січня.

За його словами, споживачі, які використовують електроопалювальні установки, відтепер платитимуть повний тариф лише за ті обсяги електрики, які перевищують ліміт у 2 000 кВт/год. За решту спожитої електроенергії вони сплачуватимуть за тарифом 2,64 грн.

Премʼєр нагадав, що на час опалювального сезону встановлений тариф на електроенергію для населення на рівні 4,32 грн за кВт/год.

Також передбачено пільговий тариф — 2,64 грн — людям, які використовують електроопалювальні установки. До сьогодні він стосувався лише тих, хто споживає менше 2 000 кВт/год електроенергії на місяць.

«Проте є багато людей, які споживають більше цього ліміту й були змушені платити за повним тарифом. Аби це виправити, ухвалили постанову про диференціацію пільгового тарифу за рахунок механізму ПСО. Це рішення є частиною комплексної підтримки українців, яку ми запроваджуємо цієї зими і яка продовжиться після її завершення», — повідомив він.