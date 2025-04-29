Угорський парламент проголосував за вихід країни з Міжнародного кримінального суду

Парламент Угорщини проголосував за вихід країни з Міжнародного кримінального суду. Це ще один крок до повного виходу, про який у країні оголосили на початку квітня.
Міністр закордонних справ Петер Сіярто назвав МКС «політизованою інституцією, яка втратила свою неупередженість та авторитет».
Оскільки Національні збори (угорський парламент) підтримали пропозицію про відкликання, далі Кабмін має офіційно ініціювати її. Загалом процес триватиме до року.
У Будапешті вели розмови про вихід з МКС одразу після інавгурації Дональда Трампа як президента США. З того часу угорці чекали дій Трампа стосовно суду. І коли він заявив, що накладе санкції на Гаазький суд через ордер на арешт премʼєр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, то угорський уряд сприйняв це як «зелений сигнал».
На початку квітня до Угорщини приїхав ізраїльський премʼєр Біньямін Нетаньягу, попри ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом за злочини проти людяності та воєнні злочини у секторі Гази. Будапешт не виконав ордер і не арештував політика.
- Угорщина підписала Римський статут Міжнародного кримінального суду й ратифікувала його. Тобто формально країна схвалила статут, але не змінила законодавство для його впровадження.