Прем’єр Ізраїлю Нетаньягу прибув до Угорщини — попри ордер МКС

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу прибув до Будапешту вранці 3 квітня попри ордер на його арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом (МКС). Це його перша поїздка до Європи з 2023 року.

Про приїзд Нетаньягу повідомив міністр оборони Угорщини Криштоф Салай-Бобровницький у Facebook.

Нетаньягу приїхав до Угорщини разом із дружиною. Він планує зустрітися з угорським колегою Віктором Орбаном.

Угорський премʼєр раніше вже казав, що Будапешт не буде виконувати ордер, хоча Угорщина є членом МКС. На його думку, рішення суду «втручається в конфлікт у політичних цілях».

Крім того, 2 квітня міністр юстиції Угорщини Бенце Тужон казав, що Угорщина збирається оголосити про вихід з Міжнародного кримінального суду.