Ліберальна партія перемогла на парламентських виборах у Канаді. Що це означає для України

Ліберальна партія перемогла на парламентських виборах у Канаді. Її лідер Марк Карні зберіг місце премʼєр-міністра країни.
Про це повідомила канадська телерадіокорпорація CBC.
Остаточні підсумки виборів поки не підбили. Ліберальна партія Канади набрала стільки місць у парламенті, що жодна інша партія тепер не може самостійно сформувати уряд. Навіть якщо ліберали не матимуть повної більшості, інші партії теж не зможуть обʼєднатися й створити коаліцію без них. Тобто уряд точно очолюватиме Ліберальна партія.
За прогнозом CBC, ліберали отримають 164 місця із 343 у Палаті громад, а їхні головні суперники з Консервативної партії — 148. У Квебекського блоку — 23 депутатські мандати, а у Нової демократичної партії — сім. Щоб сформувати уряд більшості, потрібно отримати 172 місця.
Для України канадські вибори навряд чи щось змінять — головні партії за Україну та готові її підтримувати.
Кілька місяців тому опитування громадської думки вказували на поразку непопулярної Ліберальної партії, яка перебуває при владі з 2015 року. Політичні спостерігачі зазначають, що ці вибори були вкрай незвичними: головним питанням поряд з економічним становищем стали відносини зі США. Заяви Дональда Трампа про те, що Канада має стати 51-м штатом США та введення мит на канадський імпорт, що може спровокувати рецесію в Канаді, вплинули на настрої багатьох виборців.
Усе це призвело до перемоги Марка Карні — економіста, який в минулому очолював провідні банки Канади та Великої Британії — та лібералів. Карні позиціонував себе як антитрампіст, зосередившись у своїй передвиборчій кампанії на відносинах зі Сполученими Штатами.
Для лібералів ця перемога стала дивовижним поверненням для партії, яка ще недавно була приречена на катастрофу. Попередник Карні, Джастін Трюдо, обіймав посаду прем’єра майже десять років, однак завершення його каденції супроводжувалося численними внутрішніми сварками та розчаруванням виборців. До кінця 2024 року внутрішні обговорення в Ліберальній партії були песимістичними: у найкращому випадку партія могла сподіватися не дати консерваторам сформувати більшість. Про перемогу тоді навіть не йшлося.
Але загрози Трампа анексувати Канаду як 51-й штат, його образливі заяви про Трюдо як «губернатора» та погрози економічного тиску викликали серед канадців гостре почуття гніву, зазначає The Guardian.
Тим часом 45-річний лідер Консервативної партії Пʼєр Пуальєвр, головний суперник Карні й Ліберальної партії, акцентував увагу на економічних проблемах Канади і критикував лібералів за їхню провальну, за його словами, економічну політику. Ця тактика виправдовувала себе протягом кількох років, але зараз не принесла їм перемоги.
Тепер перед лібералами стоїть складне завдання — налагодити стосунки з адміністрацією Трампа і знайти резерви для економічного зростання країни, яке останніми роками було низьким, тоді як безробіття було високим.
- У січні 2025 року Джастін Трюдо, чиї рейтинги давно падали, оголосив, що піде у відставку з поста лідера лібералів і прем’єр-міністра. Це сталось на тлі невдоволення партії відставкою віцепрем’єрки та міністерки фінансів Христі Фріланд, яка звільнилась через суперечки з Трюдо.
- У березні новий лідер Ліберальної партії Марк Карні оголосив про розпуск парламенту й дострокові вибори. За планом, їх мали провести лише в жовтні.