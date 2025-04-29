Ліберальна партія перемогла на парламентських виборах у Канаді. Що це означає для України

Ліберальна партія перемогла на парламентських виборах у Канаді. Її лідер Марк Карні зберіг місце премʼєр-міністра країни.

Про це повідомила канадська телерадіокорпорація CBC.

Остаточні підсумки виборів поки не підбили. Ліберальна партія Канади набрала стільки місць у парламенті, що жодна інша партія тепер не може самостійно сформувати уряд. Навіть якщо ліберали не матимуть повної більшості, інші партії теж не зможуть обʼєднатися й створити коаліцію без них. Тобто уряд точно очолюватиме Ліберальна партія.

За прогнозом CBC, ліберали отримають 164 місця із 343 у Палаті громад, а їхні головні суперники з Консервативної партії — 148. У Квебекського блоку — 23 депутатські мандати, а у Нової демократичної партії — сім. Щоб сформувати уряд більшості, потрібно отримати 172 місця.

Для України канадські вибори навряд чи щось змінять — головні партії за Україну та готові її підтримувати.

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Кілька місяців тому опитування громадської думки вказували на поразку непопулярної Ліберальної партії, яка перебуває при владі з 2015 року. Політичні спостерігачі зазначають, що ці вибори були вкрай незвичними: головним питанням поряд з економічним становищем стали відносини зі США. Заяви Дональда Трампа про те, що Канада має стати 51-м штатом США та введення мит на канадський імпорт, що може спровокувати рецесію в Канаді, вплинули на настрої багатьох виборців.

Усе це призвело до перемоги Марка Карні — економіста, який в минулому очолював провідні банки Канади та Великої Британії — та лібералів. Карні позиціонував себе як антитрампіст, зосередившись у своїй передвиборчій кампанії на відносинах зі Сполученими Штатами.