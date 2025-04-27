Україна цьогоріч отримала 400 тисяч боєприпасів у межах «чеської ініціативи»

З початку року Україна отримала 400 тисяч великокаліберних боєприпасів у межах «чеської ініціативи».

Про це в ефірі програми Otázky Václava Moravec сказала міністр оборони Чехії Яна Чернохова.

Вона нагадала, що минулого року Чехія надала Україні близько 1,5 млн одиниць артилерійських боєприпасів різного калібру. Цього року, каже вона, грошей вистачить на постачання боєприпасів орієнтовно до осені.

Відповідаючи на питання, чи постачать у межах ініціативи цього року більше боєприпасів, ніж минулого, Чернохова сказала, що не хоче привʼязуватись до цифр.

«Ми будемо постачати стільки боєприпасів, скільки зможемо знайти по світу. І ми все ще маємо достатньо ресурсів, ці ресурси наразі становлять близько півтора мільйона додатково», — зазначила вона.

Чеська ініціатива з артилерійськими снарядами

У лютому 2024 року Чехія оголосила, що знайшла спосіб дістати 800 тисяч снарядів для України, але їх треба викупити. Країна закликала союзників докластися грошима до цієї ініціативи — її підтримали Канада, Фінляндія, Бельгія, Німеччина, Нідерланди, Португалія, Франція, Британія, Данія, Швеція, Норвегія, Литва та інші країни.

Уже в березні МЗС Чехії повідомило, що снарядів у межах ініціативи може бути більше — від 1,5 мільйона. Перші 180 тисяч боєприпасів Чехія законтрактувала в середині квітня.