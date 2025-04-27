Наїзд на фестивалі у Ванкувері: кількість жертв зросла до 11

Кількість жертв у канадському Ванкувері, де авто вʼїхало у вуличний фестиваль Lapu Lapu, зросла до 11.

Про це пише BBC з посиланням на поліцію.

У поліції поки не визначилися з причинами інциденту, але правоохоронці не розглядають випадок як теракт.

Правоохоронці додали, що затриманий водій має значний досвід взаємодії з поліцією та медичними працівниками, «повʼязаний з психічним здоровʼям».

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