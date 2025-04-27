У Канаді авто вʼїхало в людей на вуличному фестивалі. Є жертви

У канадському Ванкувері водій автомобіля вʼїхав в учасників вуличного фестивалю філіппінської громади. Кілька людей загинули, також є поранені.

Про це передають AP і BBC.

Виконувач обовʼязків начальника поліції Стів Рай повідомив, що підозрюваного 30-річного чоловіка помістили під варту, і додав, що він був «відомий поліції через певні обставини». Його затримали люди з натовпу — ще до приїзду поліції.

Точну кількість загиблих і поранених не називають, тому що залишаються родини, з якими ще не змогли контактувати.

На місці події поліцейські оточили територію, вулиця тепер здається здебільшого порожньою. Там також працюють рятувальники.

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Прем’єр-міністр Канади Марк Карні висловив співчуття близьким загиблих і поранених, філіппінсько-канадській громаді, а також всім у Ванкувері. Він написав, що «спустошений», дізнавшись про події на фестивалі Lapu Lapu.