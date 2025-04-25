У Києві завершили пошукові роботи після російського удару. Загинули 12 людей

У Києві завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по багатоповерхівці. Загинули 12 людей.

Про це повідомили в ДСНС.

Ще 87 людей постраждали. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, на місці працюють 73 рятувальники та 25 одиниць техніки ДСНС.

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Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Пресслужба ДСНС

У ніч на 24 квітня російські війська масовано атакували Україну — Київ став основним напрямком удару. По столиці запустили крилаті й балістичні ракети та ударні дрони.

Росіяни прицільно атакували цивільну інфраструктуру Києва. Зруйнована багатоповерхівка, де загинули 12 людей, розташована у Святошинському районі. Є пошкодження й руйнування житлових будинків у Соломʼянському, Голосіївському, Оболонському та Шевченківському районах Києва. Також пошкоджені вікна приміщення станції метро, закладів харчування та знищені автомобілі, пошкоджені школа та дитячий садочок.

За попередніми даними, росіяни атакували Київ ракетою з КНДР.