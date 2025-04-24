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Російський ракетний удар по Києву. Кількість загиблих збільшилась (доповнено)

Автор:
Олександра Опанасенко
Дата:

У Києві до 10 зросла кількість загиблих від російського масованого удару 24 квітня.

Про це повідомили в ДСНС.

Спершу кількість жертв сягнула девʼяти: рятувальники дістали з-під завалів будинку у Святошинському районі тіло загиблої дівчини 27 років.
Пізніше у ДСНС повідомили, що тіло ще однієї людини деблокували з-під завалів. Таким чином, станом на 16:45 кількість жертв через ворожу атаку по столиці сягнула 10. Пошуково-рятувальні роботи досі тривають.

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МВС

Уранці вже повідомляли про девʼять загиблих, однак за інформацією міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, фрагменти тіла, що вважалися девʼятим загиблим, належать уже ідентифікованим жертвам.

Постраждали 90 людей, у них різні травми — від гострої реакції на стрес до множинних поранень, уточнив голова КМВА Тимур Ткаченко. Серед них — щонайменше 12 дітей. Найменшій постраждалій — півтора року.

Уламки збитих повітряних цілей досі знаходять у різних місцях Києва. Якщо побачили — невідкладно повідомляйте на 101 і в жодному разі не чіпайте.