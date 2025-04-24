Київ уночі масовано атакували дронами й ракетами. Загинули 9 людей, понад 70 постраждали

У ніч проти 24 квітня армія РФ завдала по Києву масованого комбінованого удару ракетами та дронами. Щонайменше девʼять людей загинули.

Про це повідомляє ДСНС та очільник МВС Ігор Клименко.

За словами Клименка, через атаку травми отримали понад 70 людей.

Найбільше від атаки постраждав Святошинський район — там загоряння сталися на шести локаціях, є руйнування. Триває розбір завалів зруйнованого будинку. Із-під руїн чути телефонні дзвінки.

Клименко зазначив, що є інформація про двох дітей, яких досі не можуть знайти на місці події.

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У Голосіївському районі через падіння уламків дронів палали гаражі, у Шевченківському — уламки влучили в нежитлову будівлю, теж палали гаражі.

В області через атаку постраждали Бучанський, Вишгородський та Броварський райони. Там пошкоджено житлові будинки, склад, магазини та автівки.

Загалом вночі під масованим комбінованим ударом Росії, окрім Києва та області, були Житомирщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Полтавщина, Хмельниччина, Сумщина та Запоріжжя.