Трамп розповів, коли може зустрітися з Путіним

Президент США Дональд Трамп припустив, що він зустрінеться з лідером Росії Володимиром Путіним незабаром після своєї поїздки до Саудівської Аравії, Катару та Обʼєднаних Арабських Еміратів наступного місяця.

Про це пише CNN.

«Це можливо, але, найімовірніше, ні. Я думаю, що ми зустрінемося з ним незабаром після цього», — сказав Трамп, відповідаючи на запитання, чи зустрінеться він з Путіним у Саудівській Аравії.

Близькосхідне турне, заплановане на 13—16 травня, стане другою закордонною поїздкою Трампа на другому терміні після запланованого на ці вихідні візиту до Риму на похорон Папи Римського.