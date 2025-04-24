Трамп розповів, коли може зустрітися з Путіним

Президент США Дональд Трамп припустив, що він зустрінеться з лідером Росії Володимиром Путіним незабаром після своєї поїздки до Саудівської Аравії, Катару та Обʼєднаних Арабських Еміратів наступного місяця.
Про це пише CNN.
«Це можливо, але, найімовірніше, ні. Я думаю, що ми зустрінемося з ним незабаром після цього», — сказав Трамп, відповідаючи на запитання, чи зустрінеться він з Путіним у Саудівській Аравії.
Близькосхідне турне, заплановане на 13—16 травня, стане другою закордонною поїздкою Трампа на другому терміні після запланованого на ці вихідні візиту до Риму на похорон Папи Римського.
- У лютому французьке медіа Le Point, посилаючись на власні джерела, писало, що Трамп і Путін зустрінуться 9 травня в Москві. Однак сам Трамп це повідомлення заперечив.
- З початку другого терміну Трампа він ще не зустрічався з Путіним, але 18 березня вони мали телефонну розмову. Тоді вони обговорили, зокрема, взаємну відмову України та РФ від ударів по енергетичній інфраструктурі на 30 днів і тишу на морі.