Президент США Дональд Трамп, імовірно, приїде в Москву на зустріч із Путіним 9 травня.

Про це повідомляє французьке медіа Le Point, посилаючись на власні джерела.

Співрозмовники видання кажуть, що Трамп відвідає столицю РФ 9 травня з нагоди Дня перемоги. До цього єдиним президентом Сполучених Штатів, який приїздив у Росію на урочистості з нагоди цієї дати був Джордж Буш — молодший у 2005 році.

Le Point пише, що американський та кремлівський лідери начебто святкуватимуть спільну перемогу в мирних переговорах стосовно України. Їхнє завершення план спецпредставника США Кіта Келлога передбачає 9 травня.

Якщо все «піде добре», цей день ознаменує передусім тріумф Путіна, адже він вважатиме підтвердженим свої переконання про «нацистську Україну», йдеться в матеріалі газети.