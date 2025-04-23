Сили оборони України вдарили по заводу з виробництва російських дронів у Татарстані

Сил безпілотних систем ЗСУ разом з іншими підрозділами оборони 23 квітня завдали удару по заводу в Росії, де виробляють ударні дрони — зокрема «Герань-2», Shahed та інші.

Це підтвердили в Генеральному штабі ЗСУ.

Йдеться про підприємство в Єлабузькому районі Республіки Татарстан (Росія) на відстані 1 054 км від державного кордону України. Його виробнича потужність — 300 різних БпЛА на добу.

Генштаб має підтвердження про влучання та вибухи в районі цілі. Зараз відомо про пошкодження цеху фінальної комплектації безпілотників.

Торік українські дрони вже атакували підприємства в Єлабузі — там розташована особлива економічна зона «Алабуга», яка вже перебуває під санкціями США, адже в ній Росія налагодила виробництво аналогів іранських безпілотників Shahed.