Росія відмовилася видати Башара Асада новій владі Сирії. Попри це країна шукає дружби з Москвою

Росія відмовилася видати експрезидента Сирії Башара Асада за запитом нової влади країни.

Про це сказав президент Сирії Ахмад аль Шараа в інтервʼю американській газеті The New York Times.

У січні 2025 року сирійські посадовці звернулися до Кремля з проханням видати Асада як умову збереження військової присутності в Сирії, але російська влада відмовила, сказав аль Шараа. Його заява стала першим публічним визнанням російської відмови, зазначає газета.

Однак, незважаючи на це, сирійська влада відкрита для переговорів про майбутню співпрацю з Москвою. Аль Шараа каже, що Дамаск має «брати до уваги сирійські інтереси», повʼязані зі співпрацею з Росією.

«Росія — постійний член Ради Безпеки ООН. Зброя Сирії повністю російська. І є багато угод про постачання продовольства й енергетики, на які Сирія спирається вже багато років», — каже новий президент Сирії.

Президент Сирії припустив, що його країні може знову знадобитися підтримка Росії. За його словами, вони «досі не отримували пропозицій від інших країн щодо заміни сирійської зброї», яка здебільшого виробляється в Росії.

Водночас він каже, що нова влада Сирії анулювала угоди про військову присутність з іншими країнами, підписані за часів Асада, і перебуває «у процесі розробки нових угод».

«Будь-які нові угоди повинні гарантувати незалежність Сирії, стабільність її безпекий те, що присутність будь-якої країни не створює загрози або небезпеки для інших країн через сирійську територію», — сказав аль Шараа.

NYT вважає, що таким чином він показав відкритість до закупівель додаткової зброї з Росії та інших країн.