«Програми, що не відповідають ключовим інтересам США, припинять». У Трампа реорганізовують Держдепартамент

Адміністрація президента США Дональда Трампа офіційно оголосила про реорганізацію Державного департаменту.
Відповідну заяву очільника американської дипломатії Марко Рубіо оприлюднили 22 квітня.
У відомстві планують обʼєднати функції, які стосуються конкретних регіонів, ліквідувати деякі офіси та припинити передбачені законом програми, що не «відповідають ключовим інтересам США».
«У нинішньому вигляді Департамент роздутий, забюрократизований і не здатний ефективно виконувати свою основну дипломатичну місію в нову епоху суперництва великих держав. Надмірна бюрократія створила систему, яка більше служить радикальній політичній ідеології, ніж просуванню національних інтересів Америки», — переконаний Марко Рубіо.
Він очікує, що перебудова «посилить Держдепартамент із низів — від окремих бюро до посольств», і приведе відомство у «відповідність до вимог XXI століття».
- Днями газета The New York Times вже писала про радикальне скорочення і реструктуризацію Держдепу. За даними NYT, закрити можуть Бюро у справах Африки, відомства, які займаються проблемами біженців, демократії, прав жінок тощо. Під загрозою також Бюро міжнародних організацій, що підтримує звʼязок з ООН, і спецпосланник з питань клімату. План передбачає різке скорочення дипломатичних операцій в Канаді.
- За інформацією медіа, Державний департамент хочуть розділити на чотири регіональні бюро, що охоплюватимуть Індо-Тихоокеанський регіон, Латинську Америку, Близький Схід і Євразію. Марко Рубіо назвав статтю «фейковими новинами».