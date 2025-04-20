Медіа: Трамп хоче радикально переформатувати Держдепартамент США. Рубіо це спростував

Адміністрація президента США Дональда Трампа пропонує радикальне скорочення і реструктуризацію Державного департаменту.

Про це повідомляють Bloomberg і The New York Times.

Проєкт передбачає ліквідацію десятків посад і департаментів. Серед іншого, припинити роботу можуть Бюро у справах Африки, спецпосланник з питань клімату, Бюро з глобальних жіночих питань, відомства, які займаються проблемами біженців, демократії тощо. Під загрозою також Бюро міжнародних організацій, що підтримує звʼязок з ООН. План передбачає різке скорочення дипломатичних операцій в Канаді, пишуть медіа.

Державний департамент хочуть розділити на чотири регіональні бюро, що охоплюватимуть Індо-Тихоокеанський регіон, Латинську Америку, Близький Схід і Євразію. Певну кількість «несуттєвих» посольств і консульств у країнах Африки на південь від Сахари теж закриють, зазначає Bloomberg. Зміни мають внести до 1 жовтня.

Також планують створити новий іспит для вступу на дипломатичну службу, який вимагатиме «відповідності зовнішньополітичному баченню президента».

Поки незрозуміло, чи підпише Дональд Трамп документ в повному обсязі. Анонімний високопосадовець в Африці сказав, що реформи, які мають оголосити, імовірно, будуть менш радикальними.

Якщо зміни реалізують, це стане однією з найбільших реорганізацій Державного департаменту з моменту його заснування в 1789 році. За словами джерел, 16-сторінковий документ уже поширили серед дипломатів по всьому світу.

Держсекретар США Марко Рубіо у соцмережі X назвав статтю The New York Times про реорганізацію «фейковими новинами».