Фільм «Тіні забутих предків» покажуть на великих екранах в оновленій версії

В Україні у широкий прокат повертається легендарна стрічка режисера Сергія Параджанова «Тіні забутих предків».

Про це повідомляє Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка.

Дистрибʼютор картини — Kinomania Film Distribution. У кіностудії Довженка розповіли, що фільм зберегли й відреставрували, а тепер хочуть відкрити його для нового покоління глядачів. Прокат оновленої версії стрічки в кінотеатрах стартує 29 травня.

Кіностудія імені Олександра Довженка

«Тіні забутих предків» — це Карпати, що дихають. Це магія світла і тіні. Це пульс української землі, який чуєш у кожному кадрі. Кіностудія Довженка з гордістю повертає на великий екран один із найвеличніших творів в історії українського та світового кіно», — йдеться в повідомленні.