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«Довженко-Центр» сформував рейтинг 100 найкращих українських фільмів усіх часів. Перемогли «Тіні забутих предків» Параджанова

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:
«Довженко-Центр» сформував рейтинг 100 найкращих українських фільмів усіх часів. Перемогли «Тіні забутих предків» Параджанова

Кинопоиск

Національний центр Олександра Довженка презентував свій рейтинг 100 найкращих українських фільмів усіх часів.

Відповідний рейтинг розмістили на сайті центру.

Рейтинг формувався на основі опитування 70 кінокритиків. Кожен з них формував свій перелік із 10 найкращих фільмів, а потім під час підрахунку загальних результатів враховувалася кількість згадувань фільму та його місце в особистих рейтингах кожного кінокритика.

«Це спроба нарешті сформувати канон того, чим є і чим було українське кіно протягом понад ста років свого існування. Фактично це список стрічок, рекомендованих до перегляду всім, хто цікавиться українським кінематографом», — зазначив керівник кіноархіву «Довженко-Центру», співкоординатор проєкту Олександр Телюк.

Перше місце посіла стрічка режисера Сергія Параджанова «Тіні забутих предків», яка була знята у 1964 році. Також у трійку найкращих увійшли «Земля» Олександра Довженка (1930 рік) та «Людина з кіноапаратом» Дзиґи Вертова (1930 рік).

Загалом перелік 10 найкращих має такий вигляд:

  • «Тіні забутих предків» (1964), Сергій Параджанов;
  • «Земля» (1930), Олександр Довженко;
  • «Людина з кіноапаратом» (1930), Дзиґа Вертов;
  • «Племʼя» (2014), Мирослав Слабошпицький;
  • «Камінний хрест» (1968), Леонід Осика;
  • «Астенічний синдром» (1989), Кіра Муратова;
  • «Польоти уві сні та наяву» (1982), Роман Балаян;
  • «Білий птах з чорною ознакою» (1970), Юрій Іллєнко;
  • «Довгі проводи» (1971), Кіра Муратова;
  • «Вавилон ХХ» (1979), Іван Миколайчук.

Найдавнішим фільмом, який увійшов у топ-100, стала стрічка «Ордер на арешт» (58 місце) Георгія Тасіна, яку відзняли в 1926 році. А найсучаснішим — фільм «Земля блакитна ніби апельсин» (34 місце) Ірини Цілик, який презентували в 2020 році.