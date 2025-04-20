Росіяни розчищають переправу через річку на Донеччині, прикриваючись «великоднім перемирʼям»

Армія РФ облаштовує маршрути проходу важкої техніки, використовуючи так зване великоднє перемир’я.

Про це повідомили у 66 окремій механізованій бригаді імені князя Мстислава Хороброго.

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Військові 66 ОМБр 9 квітня знищили комплекс КРВД — установку для розгортання тимчасових доріг на базі КАМАЗа. Тоді цей знищений комплекс перекрив проїзд через річку Чорний Жеребець у Донецькій області, чим унеможливив штурми росіян із застосуванням бронетехніки.

20 квітня, під час оголошеного Путіним «великоднього перемир’я» окупанти намагаються розчистити переправу від решток ліквідованої техніки. Для цього працюють понад десять росіян і спеціалізована машина.

Українські оборонці також доповіли про активізацію штурмових дій піхоти РФ на позицію одного з батальйонів бригади.