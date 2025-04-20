До України привезли Благодатний вогонь

У ніч проти 20 квітня Благодатний вогонь прибув в Україну. Його зустріли прикордонники на пункті пропуску «Устилуг».

Про це повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Державної прикордонної служби.

Святиня прибула з Варшави, а охоронці кордону забезпечили швидке та безпечне проходження вогню через держрубіж.

З українсько-польського кордону Благодатний вогонь прямує до Києва, звідки він розʼїдеться по всій Україні — до церков, монастирів і парафій у різних регіонах. У багатьох храмах уже готуються до його зустрічі, щоб кожен охочий міг запалити свічку від цієї святині та донести її тепло до власного дому.

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