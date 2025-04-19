NYT: В Адміністрації Трампа не обговорюють подальші пакети зброї для України

Про це пише The New York Times із посиланням на слова прихильників України в Конгресі США.

В Адміністрації Дональда Трампа майже не ведуть серйозних розмов про наступний пакет зброї для України. Тим часом підтримка, яку надали в останні місяці президентства Джо Байдена, закінчується.

Також видання зазначає: США навіть не запевнили європейських чиновників у тому, що продовжуватимуть надавати Україні розвіддані. NYT зазначає, що це грає ключову роль у здатності української сторони націлюватися на російські війська та інфраструктуру.

Напередодні Володимир Зеленський розповів, що якби не США, Україна б не бачила вихід балістичних ракет, саме тому, за словами президента, всі нервували, коли був ризик довгої заморозки передачі розвідданих від США.

Під час пресконференції 18 квітня журналіст запитав Дональда Трампа: «Якщо ви вирішите взяти паузу в перемовинах, чи продовжите військову допомогу Україні?»

«Я не буду цього говорити, тому що, я думаю, ми зробимо це [укладемо угоду], — відповів Трамп.

