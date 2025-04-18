Politico: НАТО помʼякшує формулювання щодо клімату і гендеру, щоб догодити США

Північноатлантичний Альянс змінює свої формулювання стосовно кліматичних змін, ролі жінок, гендерної рівності та різноманіття. Це роблять, щоб уникнути конфлікту з адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Politico.

За словами джерел, НАТО перефразувало деякі визначення в документах на більш прийнятні для Вашингтону.

«Усі бачать у новинах, яку позицію займає адміністрація Трампа. Ніхто не хоче сам собі стріляти в ногу», — сказав анонімний посадовець військово-політичного блоку.

Інший представник Альянсу розповів, що формулювання «зелені технології» начебто замінили на «інноваційні технології», а «клімат» стали називати «операційним середовищем».

Водночас посадовці уникають будь-яких згадок про гендер або про концепцію «жінки, мир і безпека», адже там хочуть, щоб документи ухвалили всі 32 країни-члени, включно зі США.

У НАТО працюють радники з питань клімату, які консультують військових щодо екологічних викликів у воєнний час — наприклад, екстремальних температур, що впливають на боєздатність армії чи роботу техніки. Поки що зміни їх не торкнулися, пише видання.