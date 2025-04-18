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Українська авіакомпанія запустила нові регулярні рейси до 13 міст Європи

Автор:
Анастасія Могилевець
Дата:

Приватна українська авіакомпанія SkyUp Airlines офіційно запустила нові регулярні рейси із Кишинева. Перші літаки вже вирушили до Парижу й Лісабону.

Про це повідомляє «Центр транспортних стратегій», посилаючись на пресреліз перевізника.

SkyUp Airlines тимчасово базується в столиці Молдови, поки в Україні закритий повітряний простір. Розклад польотів компанії зараз передбачає постійні рейси з Кишинева до 13 європейських міст:

  • Париж;
  • Лісабон;
  • Ніцца;
  • Барселона;
  • Аліканте;
  • Пальма-де-Майорка;
  • Ларнака;
  • Афіни;
  • Салоніки;
  • Іракліон;
  • Берлін;
  • Прага;
  • Стокгольм.

Крім того, авіаперевізник анонсував програму рейсів на зиму 2025/2026 — буде девʼять напрямків.

  • До 24 лютого 2022 року SkyUp встигла перевезти в Європу 10 з 11 своїх літаків. Останній із «Борисполя» евакуювали у квітні 2023 року до румунського міста Ясси.
  • У травні 2023-го SkyUp відкрив дочірню авіакомпанію в ЄС. SkyUp MT зареєстрували на Мальті. Вона вже отримала необхідні сертифікати для польотів.