Українська авіакомпанія запустила нові регулярні рейси до 13 міст Європи

Приватна українська авіакомпанія SkyUp Airlines офіційно запустила нові регулярні рейси із Кишинева. Перші літаки вже вирушили до Парижу й Лісабону.

Про це повідомляє «Центр транспортних стратегій», посилаючись на пресреліз перевізника.

SkyUp Airlines тимчасово базується в столиці Молдови, поки в Україні закритий повітряний простір. Розклад польотів компанії зараз передбачає постійні рейси з Кишинева до 13 європейських міст:

Париж;

Лісабон;

Ніцца;

Барселона;

Аліканте;

Пальма-де-Майорка;

Ларнака;

Афіни;

Салоніки;

Іракліон;

Берлін;

Прага;

Стокгольм.

Крім того, авіаперевізник анонсував програму рейсів на зиму 2025/2026 — буде девʼять напрямків.