Українська авіакомпанія запустила нові регулярні рейси до 13 міст Європи

Приватна українська авіакомпанія SkyUp Airlines офіційно запустила нові регулярні рейси із Кишинева. Перші літаки вже вирушили до Парижу й Лісабону.
Про це повідомляє «Центр транспортних стратегій», посилаючись на пресреліз перевізника.
SkyUp Airlines тимчасово базується в столиці Молдови, поки в Україні закритий повітряний простір. Розклад польотів компанії зараз передбачає постійні рейси з Кишинева до 13 європейських міст:
- Париж;
- Лісабон;
- Ніцца;
- Барселона;
- Аліканте;
- Пальма-де-Майорка;
- Ларнака;
- Афіни;
- Салоніки;
- Іракліон;
- Берлін;
- Прага;
- Стокгольм.
Крім того, авіаперевізник анонсував програму рейсів на зиму 2025/2026 — буде девʼять напрямків.
- До 24 лютого 2022 року SkyUp встигла перевезти в Європу 10 з 11 своїх літаків. Останній із «Борисполя» евакуювали у квітні 2023 року до румунського міста Ясси.
- У травні 2023-го SkyUp відкрив дочірню авіакомпанію в ЄС. SkyUp MT зареєстрували на Мальті. Вона вже отримала необхідні сертифікати для польотів.