SkyUp евакуювала з України свій останній літак

Увечері 4 квітня українська авіакомпанія SkyUp евакуювала свій останній літак з київського аеропорту «Бориспіль». Станом на початок вторгнення росії 10 з 11 літаків компанії були за кордоном.

Про це повідомив експерт Офісу реформ Кабінету міністрів Максим Гардус.

За його словами, пілоти Boeing 737-800 SkyUp з реєстрацією UR-SQP увімкнули передавач літака в небі недалеко від Чернівців. Завдяки цьому повітряне судно зафіксував онлайн-радар Flightradar24.

Передавач літака надав інформацію про те, що він вирушив з аеропорту «Бориспіль» до румунського міста Ясси, де приземлився о 20:06.

Експерт каже, що цей переліт демонструє цілісність «головних повітряних воріт країни, а також функціонування авіанавігаційних систем та диспетчеризації».

«Тож після перемоги відновити авіасполучення буде легше!» — додав він.