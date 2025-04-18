WSJ: Віткофф заявив, що Україна «може менше дбати» про деякі свої регіони, якщо вони російськомовні

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф припустив, що Україна може бути «менш зацікавлена» в деяких регіонах, де, на його думку, переважає російськомовне населення.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
В розмові з телеведучим Такером Карлсоном у березні Віткофф повторював твердження, якими Путін намагається виправдати своє військове вторгнення, пише видання. Посадовець казав, що населення окупованих українських територій переважно російськомовне, і люди нібито проголосували за приєднання до РФ. Міжнародна спільнота засудила псевдореферендуми, організовані Москвою, назвавши їх сфальсифікованими й нелегітимними.
В інтерв’ю газеті WSJ Стів Віткофф розповів, що під час перемовин із ним Путін був «зациклений» на українських землях. Американський представник припустив, що Київ може менше дбати про деякі регіони, якщо вони є російськомовними. За словами Віткоффа, Росія, «можливо, отримає деякі із цих регіонів, але не всі».
- 11 квітня агентство Reuters писало, що спецпредставник президента США Віткофф вважає найшвидшим способом досягти припинення вогню — віддати Росії контроль над чотирма областями України. Йдеться про Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку області.
- Володимир Зеленський переконаний, що цими заявами посланник Трампа поширює російський наратив. Український президент наголосив, що Київ ніколи не визнає тимчасово окуповані території російськими, і ця позиція не змінилась.
- В інтервʼю CBS News Зеленський висловив жаль, що в Сполучених Штатах зараз переважають наративи РФ. Він запросив Дональда Трампа до України, щоб той побачив реальну ситуацію на власні очі.