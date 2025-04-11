Reuters: Спецпредставник президента США сказав Трампу, що передача Росії чотирьох регіонів України є ключем до закінчення війни

Спецпредставник президента США Стів Віткофф сказав Трампу, що найшвидший спосіб досягти припинення вогню — віддати Росії контроль над чотирма областями України.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Минулого тижня, після зустрічі з переговорником від РФ Кирилом Дмитрієвим представник Трампа передав тому чітке послання.

За його словами, найшвидший спосіб домогтися припинення вогню в Україні — це підтримати стратегію, яка передасть під контроль Росії чотири області — Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку.

Спецпредставник президента США в Україні Кіт Келлог на зустрічі з Трампом виступив проти Віткоффа. Він зазначив, що Україна, хоча і готова вести переговори щодо деяких умов, повʼязаних з територіями, але ніколи не погодиться одностороннім порядком поступитися повним правом власності на ці землі.

Зрештою в результаті зустрічі Трамп не ухвалив рішення про зміну стратегії США. Віткофф вирушив до Москви, аби зустрітись з Путіним.