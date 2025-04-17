Екскомандиру 155 бригади Рюмшину продовжили запобіжний захід. Його підозрюють у випадках масового СЗЧ у підрозділі

Печерський районний суд Києва 17 квітня продовжив запобіжний захід екскомандиру 155 бригади «Анна Київська» Дмитру Рюмшину — його триматимуть під вартою до 15 червня. Проте він може вийти під заставу в 31 мільйон гривень.

Про це із зали суду передає кореспондент «Суспільного».

Прокурори звернулися до суду з клопотанням продовжити запобіжний захід для Рюмшина у вигляді тримання під вартою ще на 60 діб, передбачивши заставу в розмірі 35 мільйонів гривень.

Суд частково задовольнив це клопотання — Рюмшину продовжили тримання під вартою до 15 червня 2025 року, однак встановили меншу суму застави — 31 мільйон гривень.

Також напередодні, 15 квітня, суд погодив продовження строку досудового розслідування у справі Рюмшина ще на 6 місяців.

Що передувало

У березні 2024 року почали формувати 155 ОМБр імені Анни Київської. Це був перший раз, коли формували та озброювали з нуля нову бригаду разом з іноземною країною у стислі терміни.

Журналіст Юрій Бутусов 31 грудня 2024 року заявив, що в період з березня по листопад 1 700 військових зі 155 окремої механізованої бригади імені Анни Київської самовільно залишили службу. Він також зазначив, що в жовтні, коли бригада поїхала на навчання у Францію, зі служби втекли ще 50 бійців.

Тодішній командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий заявив, що не спостерігав масових випадків, коли військові 155 ОМБр залишали бойові позиції.

«Натомість спостерігаю певну підміну понять, коли кількість СЗЧшників дорівнює випадкам дезертирства», — наголосив він.

Водночас Драпатий визнав, що новостворена бригада стикнулася з низкою проблем, зокрема з низькою ефективністю і мотивацією командирів середньої ланки.

Він зауважив, що коли бригаду формували, то було «формальне ставлення» з боку відповідальних посадовців. Ідеться про неналежне управління і контроль за всім процесом, помилки під час комплектування та не завжди виважені рішення в управлінні особовим складом, недосконале планування підготовкою як в Україні, так і за кордоном, а також запізнілу реакцію вищого командування на поточні проблеми.

На початку січня правоохоронці затримали командира однієї з рот 155 ОМБр — він начебто не лише сам самовільно залишив частину, але й підбурив на це своїх бійців.

Пізніше затримали вже колишнього командира 155 ОМБр Дмитра Рюмшина. За версією слідства, він не інформував органи досудового розслідування про факти СЗЧ, хоча про них йому доповідали не лише усно, але й писали рапорти. Уже 22 січня його відправили під варту.