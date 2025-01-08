Командир однієї з рот 155 ОМБР, імовірно, пішов у СЗЧ і підбурив на це своїх бійців — його затримали

Правоохоронці затримали командира однієї з рот 155 ОМБР, який не лише сам самовільно залишив частину (СЗЧ), а й підбурив на це своїх бійців. Йому повідомили про підозру.

Про це повідомляє ДБР.

Слідство встановило, що наприкінці 2024 року фігурант справи не виконав наказ і не підпорядкував очолювану ним роту про в підпорядкування іншого підрозділу. Натомість він наказав своїм бійцям тікати без зброї та сам самовільно залишив служби.

Сьогодні, 8 січня, командира роти було затримали у Рівненській області, після чого його доставили в Київ, де повідомили про підозру у самовільному залишені місця несення служби та відмові виконати наказ (ч. 4 ст. 402, ч. 5 ст. 407 КК України).

Підозрюваному вже обрали запобіжний захід — його триматимуть під вартою, але він може внести заставу.

Що передувало

31 грудня журналіст Юрій Бутусов заявив, що нібито 1 700 військових із 155 окремої механізованої бригади імені Анни Київської самовільно залишили службу до того, як «бригада зробила перший постріл».

155-ту бригаду почали формувати у березні 2024-го року. Бутусов написав чисельність особового складу до моменту виходу на фронт на кожен місяць і кількість бійців, що пішли у СЗЧ у цей місяць, вона вказана у дужках.

Йдеться про наступні цифри:

березень 46 (3);

квітень 123 (6);

травень 217 (31);

червень 1978 (185);

липень 3882 (310);

серпень 2748 (217);

вересень 3253 (187);

жовтень 3211 (339);

листопад 5832 (448).

Бутусов також зазначає, що у жовтні, коли бригада поїхала на навчання у Францію зі служби втекли ще 50 бійців. За його словами, у Францію направили 1 924 військовослужбовця, з них досвід військової служби понад рік був лише у 51, досвід до року – у 459 військовослужбовців. А більшість, 1 414, становили бійці, яких тільки зарахували на службу, до того часу вони воювали два місяці.

«Особливо проблемними», стверджує Бутусов, виглядали близько 150 людей, яких набрали без відбору і направили у Францію без БЗВП.

Бутусов заявив, що через інцидент у Франції ДБР відкрило кримінальну справу.

У коментарі «Українській правді» радниця із комунікацій ДБР Тетяна Сапьян сказала, що ДБР дійсно вивчає факти ці факти та відкрило кримінальне провадження за дезертирство та перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

За її словами, розслідування триває і говорити про якісь попередні результати поки ще рано.