Члени ВООЗ узгодили проєкт історичної угоди щодо протидії майбутнім пандеміям

Члени Всесвітньої організації охорони здоровʼя 16 квітня досягли згоди щодо проєкту історичної угоди про боротьбу з глобальними пандеміями.
Про це йдеться на сайті ВООЗ.
Після 13 офіційних раундів зустрічей, девʼять з яких були продовжені, а також численних неформальних і міжсесійних переговорів щодо різних аспектів проєкту угоди, Міжурядовий переговорний орган (МПО) ВООЗ завершив роботу над пропозицією щодо «Угоди ВООЗ про пандемію».
Пропозиції в тексті, розробленому МПО, включають:
- створення системи доступу до патогенів і розподілу вигод;
- заходи щодо запобігання пандемії, зокрема за допомогою підходу «Єдине здоровʼя»;
- розвиток науково-дослідних потужностей у різних регіонах світу;
- сприяння передачі технологій та повʼязаних з ними знань, навичок і досвіду для виробництва медичних продуктів, повʼязаних з пандемією;
- мобілізацію кваліфікованих, навчених і багатопрофільних національних і глобальних кадрів для роботи в умовах надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоровʼя;
- створення координуючого фінансового механізму;
- підвищення рівня підготовки, готовності, а також функцій і життєздатності системи охорони здоровʼя;
- створення глобальної системи постачань і логістики.
Як зазначає Reuters, це лише другий випадок за 75-річну історію ВООЗ, коли країни-члени досягли обовʼязкової угоди — останньою була угода про боротьбу з тютюном у 2003 році.
Угода, яку ще мають ухвалити Всесвітня асамблея охорони здоровʼя у травні та ратифікувати її члени, спрямована на усунення структурної нерівності в розробці ліків, вакцин та інструментів охорони здоровʼя.
Стаття 9 угоди зобов’язує уряди розробити національну політику, яка визначатиме умови доступу до результатів досліджень і розробок, а також гарантуватиме глобальну доступність ліків, терапевтичних засобів і вакцин, повʼязаних із пандеміями. Це положення вперше включили до міжнародної угоди у сфері охорони здоров’я.
Угода також зобов’язує виробників-учасників під час пандемії передавати ВООЗ 20% своєї поточної продукції вакцин, терапевтичних засобів і діагностики. Щонайменше 10% з цього обсягу мають надаватися як гуманітарна допомога, решта — продаватися за доступними цінами.
- Спалах коронавірусної інфекції стався наприкінці 2019 року в Китаї. 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоровʼя оголосила поширення коронавірусу пандемією. Влада Китаю повʼязувала спалах захворювання з уханським ринком тварин і морепродуктів «Хуанань»: перші пацієнти були або тамтешніми постійними покупцями, або продавцями. Учені вважають, що в ланцюжку передачі вірусу SARS-CoV-2 були кажани, змії або панголіни (у Китаї їхнє мʼясо вважають делікатесом).
- 5 травня 2023 року ВООЗ скасувала статус пандемії COVID-19. Офіційно за час пандемії від коронавірусу померли 7 мільйонів людей, однак у ВООЗ наголосили, що кількість жертв може бути у кілька разів вища — щонайменше 20 мільйонів.
- У грудні 2024 року комітет Палати представників США, який два роки досліджував пандемію COVID-19 та її наслідки у США, опублікував звіт з висновком, що коронавірус, «найімовірніше, виник у лабораторії в Ухані, Китай».