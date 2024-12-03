Звіт Конгресу США: Коронавірус «найімовірніше» виник у лабораторії в Китаї

Очолюваний республіканцями комітет Палати представників США, який два роки досліджував пандемію Covid-19 та її наслідки у США, опублікував звіт. У ньому йдеться, що коронавірус, «найімовірніше, виник у лабораторії в Ухані, Китай». Висновки підкріплюються такими факторами, як біологічні характеристики вірусу та захворювання серед дослідників з Інституту вірусології Уханю восени 2019 року.

Звіт під назвою «Аналіз дій після пандемії Covid-19: вивчені уроки та шляхи до майбутнього» займає 520 сторінок. У ньому зазначають, що якщо б існували докази природного походження вірусу, вони б уже з’явилися.

Водночас більшість американських спецслужб стверджують, що вірус не створювали за допомогою генної інженерії, хоча досі не зрозуміло, як почалася пандемія. Доповідь розвідки США, оприлюднена торік, свідчить, що коронавірус мав можливе лабораторне або природне походження, тоді як Міністерство енергетики США оцінює теорію про витік з лабораторії як «малоймовірну». І жодне федеральне агентство США не вважає, що вірус, який викликає Covid-19, створювався як біологічна зброя.

У своєму звіті комітет Палати представників засудив зусилля Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) з боротьби з пандемією, мовляв, вона поставила політичні інтереси Комуністичної партії Китаю вище місії допомагати людям у всьому світі та нібито навіть дозволила партії контролювати своє розслідування про походження вірусу.

Технічна керівниця ВООЗ з питань Covid-19 Марія Ван Керхов критикувала відсутність прозорості Китаю щодо пандемії і заявила, що нездатність поділитися інформацією лише посилила політизацію пандемії.