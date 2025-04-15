«Контракт 18—24». Перелік бойових посад і спеціальностей розширили вдвічі

Перелік штатних посад рядового складу, за якими укладається контракт про проходження військової служби у ЗСУ в рамках проєкту Міноборони «Контракт 18—24», збільшили вдвічі.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

Наказом начальника Генштабу від 14 квітня 2025 року № 60 відповідний перелік посад збільшили з 9 до 18 позицій. Зокрема, додали такі посади:

старший стрілець — номер обслуги

кулеметник, кулеметник-розвідник

старший навідник

розвідник-навідник, розвідник — номер обслуги, розвідник-радіотелефоніст, розвідник-оператор, старший розвідник-стрілець-снайпер.

Раніше перелік обмежувався посадами: стрілець, старший стрілець, стрілець-снайпер, стрілець-санітар, помічник гранатометника, гранатометник, старший гранатометник, розвідник, старший розвідник.

Що передбачає програма «Контракт 18—24»

В Україні 11 лютого офіційно запустили контракт на рік для громадян 18—24 років, які наразі не підлягають мобілізації. Основні умови: демобілізація після року служби, можливість заробити до 2 мільйонів гривень за рік.

За контракт можна буде отримати мільйон гривень — 200 тисяч одразу після підписання, а решту виплатять двома платежами під час служби. Добровольцям гарантуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 тисяч гривень. Також будуть доплати за бойові завдання.

Також для таких добровольців пропонуватимуть іпотеку під 0%, безкоштовне навчання в університеті, дозвіл на виїзд за кордон після року служби та інші соціальні гарантії. Детально з умовами можна ознайомитись тут і тут.

Громадяни віком від 18 до 24 років, які підпишуть контракт, можуть обіймати лише бойові посади.