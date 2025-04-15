Рада ухвалила законопроєкт № 12150 — він потрібен для створення Єдиної роумінгової зони з ЄС

Парламент в цілому ухвалив законопроєкт № 12150 про впровадження норм ЄС з питань електронних комунікацій.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За словами нардепки Ірини Геращенко, законопроєкт підтримали 300 нардепів.
Як пояснює Федоров, ухвалення цього законопроєкту — це останній крок перед переговорами з ЄС щодо приєднання до політики Roam like at home. Далі його має підписати президент — і після цього будуть переговори з Єврокомісією про створення Єдиної роумінгової зони.
Законопроєкт дозволить українським та європейським операторам звʼязку легше обмінюватися послугами й працювати разом.
Міністр цифрової трансформації наголосив, що завдяки програмі Roam like at home українці навіть після закінчення воєнного стану зможуть користуватися тарифами свого оператора і не сплачувати додаткових зборів за мобільний зв’язок та інтернет на території 27 країн ЄС.
- Зараз для українців у ЄС діє тимчасовий безкоштовний роумінг. Мобільні оператори запровадили його на добровільних умовах після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.
- У червні минулого року Володимир Зеленський підписав закон про Єдину роумінгову зону з ЄС. Імплементація норм європейського законодавства з роумінгу була однією з умов євроінтеграції України у сфері електронних комунікацій.