Рада ухвалила законопроєкт № 12150 — він потрібен для створення Єдиної роумінгової зони з ЄС

Парламент в цілому ухвалив законопроєкт № 12150 про впровадження норм ЄС з питань електронних комунікацій.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами нардепки Ірини Геращенко, законопроєкт підтримали 300 нардепів.

Як пояснює Федоров, ухвалення цього законопроєкту — це останній крок перед переговорами з ЄС щодо приєднання до політики Roam like at home. Далі його має підписати президент — і після цього будуть переговори з Єврокомісією про створення Єдиної роумінгової зони.

Законопроєкт дозволить українським та європейським операторам звʼязку легше обмінюватися послугами й працювати разом.

Міністр цифрової трансформації наголосив, що завдяки програмі Roam like at home українці навіть після закінчення воєнного стану зможуть користуватися тарифами свого оператора і не сплачувати додаткових зборів за мобільний зв’язок та інтернет на території 27 країн ЄС.