Bloomberg: США не підтримають заяву G7, у якій засуджують удар Росії по Сумах

Сполучені Штати попередили союзників з G7, що не підтримають заяву із засудженням удару росіян по Сумах 13 квітня, оскільки хочуть зберегти можливість вести переговори з Москвою.

Про це повідомляє Bloomberg.

У заяві «Групи семи» атаку РФ на Суми називали доказом того, що Кремль налаштований продовжувати війну. Після трагедії майже 50 країн і міжнародних організацій підтримали Україну, заявив Володимир Зеленський.

Адміністрація президента Дональда Трампа відмовилася підписати документ, бо «прагне зберегти простір для переговорів про мир», кажуть джерела, обізнані з дипломатичним листуванням.

Канада, яка цього року головує в G7, зазначила, що без підтримки Вашингтону ухвалити заяву буде неможливо, додають співрозмовники видання.