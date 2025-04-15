До Державного реєстру збитків додали облік немайнової шкоди — злочини проти людей

Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок російської агресії, доповнили Системою обліку інформації про немайнову шкоду.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Насамперед ідеться про депортації українців, вбивства росіянами мирних людей, про зниклих безвісти за особливих обставин. Систему інтегрують з іншими реєстрами та базами, нею опікуватиметься Міністерство соціальної політики.

«Ми послідовно втілюємо в життя принцип “Росія заплатить”. Формуємо міжнародний компенсаційний механізм, у межах якого вже функціонує Реєстр збитків», — зазначив Шмигаль.

У Реєстрі вже відкрили девʼять категорій, за якими українці можуть подавати заяви. До кінця року хочуть відкрити усі 45 категорій Реєстру збитків.