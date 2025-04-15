Уряд погодив звільнення начальника Луганської ОВА

Кабінет міністрів погодив звільнення голови Луганської обласної військової адміністрації Артема Лисогора.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Замість Лисогора на посаду пропонують призначити Олексія Харченка. Харченко — начальник Сєверодонецької міської військової адміністрації.
Від початку повномасштабного вторгнення РФ саме Луганська область має найбільшу територію, яку окупували росіяни.
- Головою Луганської ОВА Артема Лисогора призначили у квітні 2023 року. До того він працював заступником начальника управління Нацполіції в Житомирській області.
- Окрім Лисогора, Кабмін погодив звільнення Володимира Артюха з посади голови Сумської ОВА. Його закликали піти у відставку після ракетного російського удару по Сумах, який забрав життя 35 людей. Артюх фактично визнав, що в день удару відбулося нагородження військових, проте стверджує, що не ініціював його. Експосадовець каже, що його на цей захід запросили. Хто саме — не уточнив.