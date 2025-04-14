«Моєї ініціативи там не було». Очільник Сумської ОВА визнав, що в Сумах було нагородження військових у день атаки РФ

Очільник Сумської ОВА Володимир Артюх фактично визнав, що 13 квітня, в день російської атаки по Сумах, у місті було нагородження військових.

У коментарі «Суспільному» очільник ОВА сказав, що не ініціював заходу, його туди запросили.

Водночас Артюх не відповів на запитання, хто саме його запросив.

«Моєї ініціативи там не було. Я був запрошений». — «А хто вас запрошував?» — «Це вже інша тема. Я вам відповів».

Що передувало

Російські окупанти атакували Суми двома балістичними ракетами «Іскандер-М»/ KN-23 вдень 13 квітня, вбивши 35 людей і поранивши 117.

Після цього народна депутатка Марʼяна Безугла стверджувала, що удар завдали по шикуванню військових, не уточнюючи, про який підрозділ мова.

Згодом мер Конотопа Артем Семеніхін заявив, що очільник Сумської ОВА Володимир Артюх організував у цей день нагородження 117 бригади ТрО в Сумах. Артюха нібито попереджали, що не можна робити шикування, але він проігнорував зауваження. Семеніхін стверджує, що військові не постраждали від російського удару балістичними ракетами, бо були в укритті.

Семеніхін каже, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за цим фактом, щоб зʼясувати, хто ініціював шикування військових у центрі міста за 30 кілометрів від лінії фронту. За його словами, ситуацію особисто контролює очільник СБУ Василь Малюк.