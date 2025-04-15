Reuters: Демократи в Конгресі США намагаються збільшити підтримку України

Демократи в Палаті представників Конгресу США представили законопроєкт, спрямований на підтримку України у війні з Росією. Це ще одна спроба тиснути на адміністрацію президента США Дональда Трампа, аби підтримати український уряд.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела, знайомі з ходом роботи над законопроєктом.

Документ передбачає виділення фінансової допомоги для післявоєнної відбудови України, зокрема хочуть створити посаду спеціального координатора з питань відновлення. Також хочуть виділити кошти і позики для закупівлі зброї і військового обладнання, а ще розширити діапазон санкцій проти Росії.

Законопроєкт під назвою «Акт підтримки України» ще не оприлюднили. Його подали через два тижні після того, як республіканці і демократи в Сенаті внесли законопроєкт про жорсткі санкції, які накладуть на Росію, якщо вона відмовиться від мирних переговорів з Україною. Як пише Reuters, це показує зростаюче занепокоєння в Конгресі про майбутнє України на тлі спроб адміністрації Дональда Трампа домовитися з Росією про припинення вогню.

Перспективи «Акта підтримки України» в Палаті представників, де більшість належить республіканцям, поки що незрозумілі. Однак ініціатори документа переконують, що їхнє завдання — вплинути на дискусії в Конгресі, за результатом яких підготують двопартійний законопроект про допомогу Україні. Вони очікують, що їхні пропозиції, щонайменше включать до майбутнього законопроєкту.

Більшість законодавців від обох партій підтримують ідею допомоги Україні. Адміністрація Трампа поки що робить ставку на переговори з Росією, хоча президент Трамп погрожував Москві санкціями і торговими митами в разі відмови домовлятися з Києвом