Відчуваю обов’язок. Гімнаст Ковтун, який змінить спортивне громадянство на хорватське, прокоментував це рішення

Гімнаст Ілля Ковтун, який на Олімпіаді-2024 виборов срібну медаль для України, пояснив, чому вирішив змінити спортивне громадянство на хорватське. Він відчуває обовʼязок перед хорватами, бо вони прийняли його і дали все необхідне.



Про це він розповів в інтерв’ю хорватському виданню Glas Slavonije.



«Я відчуваю моральний обов’язок перед людьми в Осієку, перед Володимиром, паном Піпунічем. Тут мене прийняли, я практично жив у них — спав, тренувався і харчувався в залі «Сокол». Коли я здобув олімпійську медаль, мав відчуття, що місцеві люди раділи більше, ніж у мене на батьківщині», — пояснив Ілля.

Він каже, що намагається зрозуміти, чому так сталося. Каже, що люди в Україні зараз мають значно важливіші турботи. Водночас він зауважив, що однієї конкретної причини, чому він вирішив змінити спортивне громадянство, немає — їх було багато і вони накопичувалися поступово, на рішення вплинула не лише війна.



Ілля Ковтун зізнався, що в перший день після оголошення про зміну громадянства йому було трохи сумно через негативні коментарі в Instagram. Згодом він вирішив не зважати на це, адже вважає подібну реакцію цілком зрозумілою в умовах війни — люди в Україні мають серйозніші проблеми, живуть у постійному стресі й через це стали більш агресивними. Водночас багато хто його підтримав. Він зазначив, що розуміє як критиків, так і тих, хто став на його бік.

Каже, що родина підтримала його рішення. також розповів, що його батько і сестра вже давно живуть у Польщі, а його мати скоро туди теж переїде.

Коли саме Ковтун отримає громадянство

Ковтун, як і його тренерка, уже подали документи до хорватського Міністерства внутрішніх справ на отримання тамтешнього громадянства. Раніще тренер хорватської збірної казав, що гімнаст має його отримати за пришвидшеною процедурою. Проте можуть виникнути проблеми через заперечення України, яка «точно не відпустить його добровільно».

