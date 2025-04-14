Литва виділила €10 мільйонів на далекобійну зброю для України

Україна отримала далекобійне озброєння, на виготовлення якого Литва виділила €10 мільйонів.
Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
За його словами, ця допомога — це перший транш у межах Меморандуму про взаєморозуміння, підписаного між країнами в грудні 2024 року.
«Ця зброя вже ефективно працює на фронті — посилюючи нашу дальність, точність і міць. Разом із литовськими партнерами працюємо над наступним етапом — ще €10 мільйонів допомоги, які дозволять розширити виробництво й підсилити наші далекобійні можливості ще більше», — зазначив він.
- У лютому 2025 року Литва передала Україні новий пакет військової допомоги на €80 мільйонів. Від початку війни Литва надала Україні військової допомоги на понад €769 мільйонів. Загальна підтримка України з боку Литви є довгостроковою і перевищила €1,5 мільярда.
- А на 27-му засіданні у форматі «Рамштайн» Литва пообіцяла виділити Україні €20 мільйонів на боєприпаси.