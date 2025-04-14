Зеленський вважає, що позиція Трампа «мир через силу» працює лише в бік України

Президент Володимир Зеленський вважає несправедливим, що позиція президента США Дональда Трампа стосовно війни «мир через силу» зараз працює лише в бік України.

Про це він сказав в інтервʼю 60 Minutes на CBS News.

Сполучені Штати припинили військову допомогу й обмін розвідувальними даними, «знаючи, що для України це буде дуже боляче» через російські балістичні удари й загибель українців.

Умовою, яка б розблокувала обмін розвідданими, стало припинення вогню. Україна на це погодилася. Та Росія продовжила свої атаки по цивільній інфраструктурі. Тобто спочатку Києву заблокували допомогу, а потім зробили пропозицію, яка б її відновила.

Натомість росіянам запропонували, але нічого не заблокували й не обмежили.

«Виходить так, що мир через силу працює в один бік і лише в наш. І я вважаю, що це несправедливий підхід», — наголосив Зеленський.

І додав, що Путін ніколи не хотів завершити війну, тому припинення вогню не працює.