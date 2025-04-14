Зеленський вважає, що позиція Трампа «мир через силу» працює лише в бік України

Президент Володимир Зеленський вважає несправедливим, що позиція президента США Дональда Трампа стосовно війни «мир через силу» зараз працює лише в бік України.
Про це він сказав в інтервʼю 60 Minutes на CBS News.
Сполучені Штати припинили військову допомогу й обмін розвідувальними даними, «знаючи, що для України це буде дуже боляче» через російські балістичні удари й загибель українців.
Умовою, яка б розблокувала обмін розвідданими, стало припинення вогню. Україна на це погодилася. Та Росія продовжила свої атаки по цивільній інфраструктурі. Тобто спочатку Києву заблокували допомогу, а потім зробили пропозицію, яка б її відновила.
Натомість росіянам запропонували, але нічого не заблокували й не обмежили.
«Виходить так, що мир через силу працює в один бік і лише в наш. І я вважаю, що це несправедливий підхід», — наголосив Зеленський.
І додав, що Путін ніколи не хотів завершити війну, тому припинення вогню не працює.
- США ведуть переговори з Росією та Україною про завершення війни, але справжнього повного припинення вогню поки не видно. Київ уже погодився зупинити бойові дії в Чорному морі та не бити по російській енергетиці протягом 30-денного перемир’я. Москва ж натомість лише пообіцяла не бити по енергетичних обʼєктах і заявила, що виконає угоди щодо Чорного моря лише після зняття західних санкцій.
- Держсекретар США Марко Рубіо визнав, що РФ порушує часткове перемирʼя, і застеріг росіян від затягування мирного процесу.