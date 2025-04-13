Кількість загиблих у Сумах зросла до 31, понад 80 людей постраждали

Кількість жертв російського удару по Сумах зросла до 31, серед них — двоє дітей.
Такі дані станом на 13:40 наводить ДСНС.
Кількість постраждалих наразі становить 84, з них десятеро — діти.
Голова Офісу президента Андрій Єрмак пише, що по місту завдавали удару ракетою з касетними боєприпасами. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко пише, що удари завдали балістикою і кількість жертв ще може зрости.
Народна депутатка Марʼяна Безугла в X стверджує, що удар завдали по шикуванню військових, не уточнюючи про який підрозділ мова.
Приблизно о 13:30 Повітряні сили повідомляли про ще три ракети на Сумщину.
- Росіяни вдарили по центру Сум вранці 13 квітня. Було пошкоджено житлові та нежитлові будівлі, в епіцентр атаки потрапило приміщення регіонального Центру захисту прав людини.