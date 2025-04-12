World Press Photo відкликала запрошення фотографа російського ТАСС на церемонію нагородження

Організація World Press Photo відкликала запрошення фотографа пропагандистської агенції Росії ТАСС Михайла Терещенка на церемонію нагородження.

Про це повідомляє пресслужба World Press Photo.

«У зв’язку з посиленням напруги на європейському континенті ми більше не можемо приймати гостей, котрі представляють російські організації, підконтрольні державі», — кажуть представники конкурсу.

Вони додали, що через це Михайло Терещенко більше не запрошений до програми переможців та церемонії нагородження в Амстердамі.

У березні Терещенко став одним із переможців World Press Photo 2025 у європейському регіоні. Він представив роботу «Протести в Грузії». Терещенко фотографував мітинги в листопаді 2024 року, коли грузини виступили проти політики премʼєра Іраклія Кобахідзе — той поставив на паузу переговори про вступ до ЄС.

В інтервʼю ТАСС російський фотограф казав, що раніше надсилав на конкурс знімки «звільненого Маріуполя», які він робив під час «активної фази визволення міста-мільйонника».