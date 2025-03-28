«Жалюгідно». У МЗС України засудили World Press Photo за «тандем» із фото української дитини й пораненого окупанта

У Міністерстві закордонних справ України назвали жалюгідним рішення World Press Photo створити «тандем» із двох фотографій, на яких зображено травмовану війною українську дитину та пораненого російського окупанта.

Про це написав речник МЗС Георгій Тихий.

«Це найгірший приклад фальшивої моральної еквівалентності між агресором і тим, хто захищається від агресії. Українська дитина не мала вибору — на її країну напали несправедливо. Прирівнювати її страждання до страждань загарбників, які вирішили вести загарбницьку війну, аморально», — наголосив він.

МЗС України приєднується до Української асоціації професійних фотографів у засудженні моральної сліпоти організації World Press Photo. У відомстві додали, що дії організації суперечать основним принципам професійної журналістики.

«Винагороджуючи російських фотографів, які слугують виразниками державної ідеології РФ, конкурс робить видимою позицію агресора, і таким чином сприяє підміні понять: замість засудження агресора акцентує на співчутті до нього. На нашу думку, таке нагородження не відповідає заявленій меті конкурсу — поєднувати світ важливими історіями, особливо в ситуації загарбницької війни, яку Росія веде проти України вже 11 років», — так зреагувало правління Української асоціації професійних фотографів.

Також МЗС закликало висловитися всіх професіоналів і асоціації, які визнають абсурдність прирівнювання жертв до злочинців.

Про що мова

Організація World Press Photo оголосила переможців цьогорічного фотоконкурсу. Фотографії-переможці класифікували за регіонами, серед яких — Європа. Тут у категорії «Окремі фото» відзначили фотографа Флоріана Бахмаєра з роботою «За окопами». На фото шестирічна Ангеліна з села поблизу Куп’янська, яка через війну була змушена залишити дім. На тлі цього Ангеліна переживає панічні атаки.

Florian Bachmeier

А разом з цим відзначили Нанну Хайтманн з її фото «Підземний польовий шпиталь». На фотографії — поранений солдат, якого призвали воювати за Росію на тимчасовано окупованій території Донецької області. Його поранили біля Бахмуту.

Nanna Heitmann