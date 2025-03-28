World Press Photo 2025 оголосила переможців. Серед них — фотограф пропагандистьского медіа РФ

Організація World Press Photo оголосила переможців цьогорічного фотоконкурсу, де відібрала найкращі роботи фотожурналістів і фотографів-документалістів.

Фотографії-переможці класифікували за регіонами: Африка, Азійсько-Тихоокеанський регіон і Океанія, Європа, Північна і Центральна Америка, Південна Америка, Західна, Центральна та Південна Азія.

«Основними темами переможців для європейського регіону, звичайно, були конфлікт в Україні та наслідки тієї війни, а також міграція та політичний зсув вправо, який ми бачимо в Європі та інших країнах світу», — зазначив фотограф, автор і голова журі Contest Europe 2025 Фінбар ОʼРайлі.

Фотограф Флоріан Бахмаєр увійшов до переліку переможців з роботою «За окопами». На фото — шестирічна Ангеліна із села поблизу Куп’янська, яка через війну була змушена переїхати до Борщівки, що за 95 кілометрів від Куп’янська. Унаслідок цього дівчинка переживає панічні атаки. Фотограф хотів показати дітей, навколо яких триває війна, але вони адаптуються до нового життя й демонструють свою витривалість.

Florian Bachmeier

Ще одна робота-переможець, яка стосується війни Росії проти України, це фото «Підземний польовий шпиталь» Нанни Хайтманн. На фотографії — поранений солдат, якого призвали воювати за Росію на тимчасовано окупованій території Донецької області. Його поранили біля Бахмуту.

Nanna Heitmann

Серед переможців у цьому регіоні — російський фотограф Михайло Терещенко з пропагандистської агенції ТАСС з роботою «Протести в Грузії». Він фотографував протести листопада 2024 року, коли грузини виступили проти політики премʼєра Іраклія Кобахідзе — той поставив на паузу переговори про вступ до ЄС. В інтервʼю ТАСС Терещенко казав, що раніше надсилав на World Press Photo знімки «звільненого Маріуполя», які він робив під час «активної фази визволення міста-мільйонника».

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У категорії «довгостроковий проєкт» перемогла теж росіянка — фотограф-документаліст Альона Кардаш. У фотоісторії «Вдома пахне димом» Кардаш, яка народилася в Росії, а зараз живе в Німеччині, розмірковує про втрату дому та про любов до людей, які вірять в іншу версію реальності.

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