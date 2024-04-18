Проєкт української фотографки Юлії Кочетової переміг у World Press Photo 2024

Міжнародний конкурс World Press Photo 2024 оголосив переможців, серед яких українська фотожурналістка Юлія Кочетова. Її проєкт «Війна — це особисте» (War is personal) здобув перемогу в категорії Open Format Award («Відкритий формат»).

Робота Кочетової — це інтерактивна сторінка, яка поєднує світлини, листування, малюнки й аудіо. Музику для проєкту створювала українська діджейка Дарія Коломиєць, а ілюстрації — Олександр Комʼяхов. Кочетова поєднала фотожурналістику з особистим документальним стилем щоденника, щоб показати світові, як це — жити з війною як з повсякденною реальністю. Переглянути її проєкт можна тут.

Фотографія року

Фотографією року стала світлина Мохаммеда Салема. На ній 36-річна Інас Абу Маамар тримає тіло своєї 5-річної племінниці Салі, загорнуте в поліетилен.

Салі, її мати та сестра загинули у своєму будинку в секторі Гази після удару Ізраїлю. Виконавчий директор World Press Photo Foundation Ель Зейн Хурі назвала цю роботу найпотужнішим фото з усіх, надісланих цього року.

Розповідь року

У цій категорії переміг проєкт Valim-babena фотографки Лі-Енн Олвейдж, що розповідає про традицію догляду за хворими на деменцію на Мадагаскарі. У Мадагаскарі бракує інформації про цю хворобу, тому там часто можна спостерігати стигматизацію людей, котрі мають ознаки втрати памʼяті.

Журі зазначає, що Лі-Енн Олвейдж склала добірку фотографій з особливою ніжністю та турботою.

Довгостроковий проєкт

Нагороду за найкращий довгостроковий проєкт отримала робота Алехандро Сегарра з Венесуели. «Дві стіни» — це історія про те, як з 2019 року змінювалась політика Мексики стосовно мігрантів. Особистий досвід Алехандро Сегарра, котрий приїхав до Мексики з Венесуели, надає історії особистого характеру й глибини розуміння теми, наголосило журі.

World Press Photo — конкурс для всіх професійних фотографів, які працюють у сфері фотожурналістики або документальної фотографії. Переможців визначають щороку: спочатку на регіональному, а потім на глобальному рівні.