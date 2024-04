World Press Photo 2024 оголосив переможців, серед яких — роботи з України

Міжнародний конкурс World Press Photo 2024 оголосив переможців, серед яких українська фотожурналістка Юлія Кочетова і німецька фотографиня Йоганна Марія Фріц.

Юлія Кочетова отримала нагороду в європейському регіоні за документування війни росії проти України у проєкті «Війна — це особисте» (War is personal). Ця робота — інтерактивна сторінка, яка поєднує світлини, листування, малюнки й аудіо. Музику для проєкту створювала українська діджейка Дарія Коломиєць, а ілюстрації — Олександр Комʼяхов. Переглянути цей проєкт можна тут.

Проєкт Кочетової.

За словами журі конкурсу, емоційні зображення роблять презентацію виразнішою за багато інших робіт про російське вторгнення в Україну.

«Особливо привернуло увагу захоплююче використання аудіо та ілюстрацій, зокрема в поетичному щоденнику й аудіозаписах. Це надало роботі кінематографічної якості», — зазначило журі.

Юлія Кочетова — українська фотожурналістка, яка після повномасштабного вторгнення рф в Україну активно висвітлює наслідки війни. Її роботи публікували такі міжнародні медіа, як BBC, The Guardian, The Telegraph, The National Geographic та інші.

Також нагороду World Press Photo 2024 в європейському регіоні отримала німецька фотографиня Йоганна Марія Фріц за висвітлення повені на Херсонщині через підрив росіянами Каховської ГЕС у червні 2023 року. Вона відзняла фоторепортаж для видання Die Zeit «Каховська дамба: повінь у зоні бойових дій».

Журі «було вражене» тим, як знімки Фріц висвітлюють екологічний вплив російського вторгнення в Україну. За словами суддів, цей проєкт закликає глядачів подумати про техногенні стихійні лиха і вплив війни на природу.

1 10

















Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Йоганна Марія Фріц — фотографиня, яка знімає репортажі в Україні та на Сході. Вона зосереджується на висвітленні життя знедолених груп, особливо жінок і тих, хто живе в зонах конфлікту.