Фотографія Євгена Малолєтки з пологового в Маріуполі перемогла на конкурсі World Press Photo 2023. Журі зробило виняток

Світлина українського фотографа Євгена Малолєтки перемогла у конкурсі World Press Photo of the Year. Цю світлину він зробив для видання Associated Press.

Associated Press / Evgeniy Maloletka Євген Малолєтка

Ідеться про фотографію вагітної жінки, яку рятувальники несуть на ношах через завали після бомбардування пологового будинку в Маріуполі 9 березня 2022 року. На знімку зафіксована українка Ірина Калініна, яка спершу втратила дитину, а невдовзі після цього померла й сама.

Директорка World Press Photo Foundation Джуман Ель Зейн Хурі заявила, що на знімку очевидне свідчення воєнних злочинів росії проти мирного населення України.

Усі члени журі одностайно обрали фотографією року саме цю роботу українського фотографа, зробивши певний виняток.

За правилами конкурсу фотографію року обирають серед кандидатів цієї категорії, які перемогли на регіональному етапі, з усіх шести регіонів.

Фото вагітної жінки на ношах увійшло в серію, що стала регіональним переможцем у категорії «Європа. Фоторепортаж», але журі виділило саме цю світлину і зробило її фотографією року.

За результатами регіонального етапу конкурсу в категорії «Європа. Фото» було відібрано іншу роботу, присвячену війні в Україні. Цей знімок був зроблений грецьким фотографом агентства Reuters Алкісом Константінідісом.

На регіональному етапі Євген Малолєтка став лауреатом у категорії «Європа. Фоторепортаж». Однак за рішенням журі в підсумку саме його фотографія з цілої серії про битву за Маріуполь стала найкращим одиночним фото року.

«Для всіх семи членів журі абсолютно очевидним було, що цей знімок має стати фотографією року. Вони вважали, що він показує не тільки жахи війни загалом, а й усю трагедію на дуже особистому рівні. Ця фотографія зібрала в собі все. Подивіться на неї. Жінка, яка притримує свій живіт руками. Тут і весь абсурд війни. Вона лежить на ковдрі із зображенням полуниці. Дитячий такий малюнок. І цей яскравий колір полуниці — як кров. Це був дуже вирішальний момент у цій війні в Україні», — пояснює рішення міжнародного журі Джуман Ель Зейн Хурі в інтервʼю DW.